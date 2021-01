Als außerunterrichtliches Projekt setzt sich die Pictur aus verschiedenen Schülern der Klassen 12 und 13 aus dem Abitur- und Fachabitur im Schwerpunkt Gestaltung zusammen. Gemeinsam haben alle die Freude an Gestaltung und die Lust in kleinen Teams gestalterisch kreativ zu sein und bereits während der Schule ein wenig Agenturalltag zu schnuppern. Dabei ist das besondere, dass sich die Schüler gegenseitig ergänzen, unterstützen und voneinander lernen, da sich die unterschiedlichen Teams aus Schüler der Klassen 12 und 13 beider Bildungsgänge (Fach- und Vollabitur) zusammensetzen.

Die ersten Minuten werden genutzt, Privates auszutauschen und sich auf den allerneuesten Stand zu bringen. Anschließend geht es in getrennte digitale Räume, wo die Teambesprechungen und die Arbeitsphase starten. Momentan wird an drei Projekten gearbeitet: die Pictur nimmt an einem Gestaltungswettbewerb der Landeskoordinierung Glücksspielsucht NRW teil. Außerdem arbeitet ein Team an einem Flyer für den Arbeitskreis Jungenarbeit Coesfeld und das Pictorius-Berufskolleg selbst benötigt neue Flyer.

0 Wer sich für eine Ausbildung am Pictorius-Berufskolleg interessiert und in der Pictur mitwirken möchte, kann am 2. Februar von 17.30 bis 19.30 über pictorius.de die virtuellen Beratungsräume betreten oder sich bereits über schueleranmeldung.de am Pictorius Berufskolleg anmelden.