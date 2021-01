Vanuatu – es geht um Stürme und Handeln

Kreis Coesfeld. Die Katholische Frauengemeinschaft der kfd-Regionen Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen und Werne und die ev. Frauenhilfe laden am Freitag, 5. März, zum ökumenischen Weltgebetstag der Frauen ein. Unter dem Thema „Worauf bauen wir“ haben in diesem Jahr die Frauen aus Vanuatu die Bibelstelle: „Matthäus 7, Vers 24-27“ in den Mittelpunkt gestellt. In dieser Bibelstelle geht es um Hören und Handeln, um Felsen, Sand und um Stürme.

Von Allgemeine Zeitung