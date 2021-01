Shuttle vom Bahnhof Dülmen zum Impfzentrum

Kreis Coesfeld. Wenn am 8. Februar das Impfzentrum seinen Betrieb in Dülmen aufnimmt, wird am Bahnhof in Dülmen auch ein Shuttle-Service für Bahnreisende aus dem Kreisgebiet zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit dem kommunalen Verkehrsunternehmen RVM bietet der Kreis Coesfeld diesen Dienst an. Im Halbstundentakt haben Personen, die zum Impfzentrum gebracht werden wollen, die Möglichkeit, das Gecko zu erreichen, wo das Impfzentrum des Kreises eingerichtet ist. „Wir freuen uns, dass wir so unkompliziert und schnell dieses Angebot auf die Beine stellen konnten“, dankt Ordnungsdezernent Ulrich Helmich den Verantwortlichen beim RVM. „Es ist uns wichtig, dass die Erreichbarkeit des Impfzentrums für alle möglich ist. Vor allem, wenn vielleicht keine anderweitige Möglichkeit der Beförderung - zum Beispiel durch Verwandte, Freunde oder Bekannte besteht“, so Helmich.

Von Allgemeine Zeitung