Kreis prüft Möglichkeiten einer Landesgartenschau

Bürgermeistersprecher Wilhelm Sendermann (Olfen) sagt, das Thema soll in der Bürgermeisterrunde im Februar ausführlicher besprochen werden. Es soll dann abgeklopft werden, ob die Städte und Gemeinden dabei wären. Ohne sie würde so ein Projekt keinen Sinn machen. „Im Moment dreht sich bei uns alles um Corona“, sagt Sendermann.

Das Projekt könnte unter dem Titel „Landschaft verbindet“ realisiert werden, schlägt die SPD vor. Die Steveraue von Olfen nach Lüdinghausen mit der Wolfsschlucht in Seppenrade, die Baumberge, die Berkelaue in Billerbeck, sowie die besonderen Räume, die durch die Regionale 2016 in Olfen, Lüdinghausen und in Coesfeld schon geschaffen worden sind, könnten weiter miteinander verbunden werden. Dabei sollten auch die Schlösser und Burgen mit einbezogen werden.