RVM-Busse im Lockdown-Modus

Kreis Coesfeld. Weiterhin Lockdown, weiterhin kein Unterricht in den Schulen: Das führt dazu, dass auf den Linien der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) ab Montag (11.1.) die Fahrplaneinschränkungen bis zum 11. Januar bestehen bleiben. Die Busse der RVM fahren damit weiter nach dem Ferienfahrplan, es entfallen die Fahrten, die an Schultagen durchgeführt werden. In den Fahrplänen sind diese Fahrten mit dem ‚S’ gekennzeichnet.

Von Allgemeine Zeitung