5,5 Prozent mehr Geburten – an zweiter Stelle in NRW

Kreis Coesfeld (vth). Babyglück im Kreis Coesfeld: Als einer der wenigen Kreise erwarten die Statistiker für den Kreis Coesfeld ein Plus bei den Geburten in 2020 gegenüber 2019. Gleich 5,5 Prozent mehr – damit steht der Kreis Coesfeld hinter dem Kreis Höxter (+8,2 Prozent) zusammen mit Mönchengladbach (ebenfalls +5,5 Prozent) an zweiter Stelle. 2140 Babys wurden nach einer Schätzung des Statistischen Landesamts im Kreis Coesfeld in 2020 geboren. Mit endgültigen Ergebnisse rechnen die Statistiker im Juni dieses Jahres. Seit 2011 gab es nur im Jahr 2018 höhere Geburtenzahlen im Kreis Coesfeld (2177). Am niedrigsten lag die Zahl der Geburten im Jahr 2011 mit 1603.