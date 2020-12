Corona: 50 Menschen im Krankenhaus

Kreis Coesfeld. Die Coronazahlen klettern weiter: Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus im Kreis Coesfeld ist am Mittwoch um 55 infizierte Personen gestiegen, wie der Kreis mitteilt. Aktuell befinden sich 50 Personen in stationärer Behandlung, davon werden drei Personen intensivmedizinisch betreut. Die Zahl der Neuinfizierten verteilt sich auf folgende Städte und Gemeinden: Billerbeck (1), Coesfeld (12), Dülmen (6), Havixbeck (7), Lüdinghausen (12), Nordkirchen (4), Nottuln (4), Olfen (1), Rosendahl (3), Senden (5). Zwischenzeitlich sind 35 Personen genesen, sodass aktuell insgesamt 308 Personen im Kreis Coesfeld am Coronavirus erkrankt sind. Den 7-Tage-Inzidenzwert gibt das Robert-Koch-Institut mit 97 an (Stand 30.12.).

Von Allgemeine Zeitung