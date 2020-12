Mio.-Euro-Marke überschritten

Kreis Coesfeld. Die Erwartungen übertroffen haben die Verdoppelungsaktionen in 2020 auf der regionalen Spendenplattform www.gut-fuer-das-westmuensterland.de. An drei Terminen hatte die Sparkasse Westmünsterland jeweils 40 000 Euro bereitgestellt, aus denen die eingehenden Spenden für Projekte in der Region verdoppelt wurden. „Die Verdoppelungsaktionen lösen weitere Spenden aus, wodurch unser Budget nicht nur verdoppelt, sondern insgesamt mehr als verdreifacht worden ist“, berichtet Vorstandsvorsitzender Heinrich-Georg Krumme. Das habe die Erwartungen übertroffen, mit einem Gesamtspendenstand von aktuell 1,26 Mio. Euro wurde in diesem Jahr auch die Eine-Million-Euro-Marke deutlich überschritten.

Von Allgemeine Zeitung