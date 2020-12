Sowohl zu den üblichen Dienstzeiten als auch in den Abendstunden, am Wochenende und an den Feiertagen, also rund um die Uhr, haben Kinder und Jugendliche, aber auch Bürger, die eine akute Kindeswohlgefährdung melden möchten, die Möglichkeit, das Jugendamt des Kreises Coesfeld direkt zu erreichen.

Die Auswertung der ersten drei Monate hat ergeben, dass sich der Kinder- und Jugendnotruf immer mehr etabliert hat und genutzt wird. So entfallen auf den November 60 Prozent aller bisherigen Anrufe beim Kinder- und Jugendnotruf des Kreises seit dem Start am 1. September. Diese Steigerung zeige deutlich, dass der Kinder- und Jugendnotruf immer populärer wird, so der Kreis.

Bei rund 30 Prozent der Anrufe wurden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für eine mögliche Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII gemeldet, sodass der Kreis entsprechend weitere Überprüfungen eingeleitet hat.

Der Kinder- und Jugendnotruf des Kreises Coesfeld ist unter der Rufnummer 02541 18 5170 zu erreichen.