Drei Menschen an Corona verstorben

Kreis Coesfeld (vth). Gleich mehrere Corona-Todesfälle an einem Wochenende – das gab es im Kreis Coesfeld bislang nicht. Am Weihnachtswochenende sind eine betagte Person aus Billerbeck und zwei ebenfalls ältere Personen aus Coesfeld verstorben. Damit sind nun bereits 38 Menschen aus dem Kreis Coesfeld an Covid-19 verstorben. „Es ist sehr traurig, wenn ein geliebter Mensch durch die Infektion verstirbt. Den Angehörigen und Freunden aller verstorbenen Menschen sende ich mein aufrichtiges Beileid“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Die zunehmend schweren Infektionsverläufe und die Todesfälle erinnern und mahnen uns stets an die Dringlichkeit, die Abstands-, Hygiene- und Alltagsmasken-Regel einzuhalten.“ Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen im Kreis Coesfeld ist um 58 Personen gestiegen. Aktuell befinden sich 56 Personen in stationärer Behandlung. Zwei Personen werden intensivmedizinisch betreut. Die Zahl der Neuinfizierten verteilt sich auf folgende Städte und Gemeinden: Ascheberg (3), Coesfeld (9), Dülmen (9), Havixbeck (6), Lüdinghausen (6), Nordkirchen (1), Nottuln (7), Olfen (4), Rosendahl (8), Senden (5).

Von Viola ter Horst