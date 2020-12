Erste Corona-Impfungen Sonntag in Seniorenheimen

Kreis Coesfeld (vth). Die ersten Impfungen gegen Corona im Kreis Coesfeld sollen am kommenden Sonntag (27. Dezember) in zwei Seniorenheimen starten. Darunter im Heilig-Geist-Stift in Dülmen. Das Landesgesundheitsamt bestätigte gestern noch einmal, dass am Samstag der Impfstoff beim Land NRW eintreffen soll. Die Impfdosen werden zunächst im Landeslager bei minus 70 Grad gelagert und dann verteilt. Der Kreis Coesfeld erhält mit der ersten Lieferung am Sonntag 180 Impfdosen. Diese sind ausschließlich für über 80-Jährige in Pflegeeinrichtungen vorgesehen. Mobile Teams bereiten den Impfstoff in den Einrichtungen auf. Der Impfstoff ist empfindlich, er darf zum Beispiel beim Ansetzen nicht geschüttelt werden und muss nach dem Transport (bei zwei bis acht Grad) innerhalb weniger Tage geimpft werden. Die nächsten Lieferungen für den Kreis Coesfeld sieht das Landesgesundheitsamt am 29. und 31. Dezember vor. Dann sollen jeweils 773 Impfdosen im Kreis Coesfeld eintreffen, um in weiteren Einrichtungen zu impfen. Für Mitte/Ende Januar kündigt das Land den nächsten Schwung an Impfstoff an. Im Impfzentrum des Kreises Coesfeld in Dülmen finden noch keine Impfungen statt. Dort geht es erst los, wenn genügend Impfstoff vorhanden ist, damit breitere Bevölkerungsgruppen an die Reihe kommen können. Der Kreis bittet um Geduld und weist noch einmal darauf hin, dass Termine noch nicht vergeben werden. Über die Hotline des Gesundheitsamt gibt es darüber auch keine Informationen, weil den Part der Terminvergabe die Kassenärztliche Vereinigung übernommen hat. Aber auch dort kann man sich noch keine Impftermine geben lassen. Es soll eine bundesweite Telefonnummer freigeschaltet werden, wenn es soweit ist.

Von Viola ter Horst