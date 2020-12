Daumen hoch fürs Impfzentrum

Der Kreis Coesfeld nutzt den rund 2000 qm großen Eventbereich der Automanufaktur Wiesmann in Dülmen – mit Blick auf einige der wunderschönen Autos, die hier gebaut wurden. In dem architektonisch imposantem Gebäude werden bis zu vier Impfstraßen eingerichtet. „Rechnerisch können wir bis zu 700 Personen am Tag impfen“, erklärt Kai Wermelt, Verwaltungsleiter des Impfzentrums. Soweit ist es allerdings noch nicht. Zunächst ist vorgesehen, dass ab kommenden Samstag mobile Teams in den Pflegeheimen impfen. Allein das eine Mammutaufgabe, denn rund 2500 Menschen leben im Kreis Coesfeld in Pflegeeinrichtungen. Am Samstag ist dort der Start der ersten 180 Impfungen vorgesehen.

Weitere Personengruppen kommen später je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs dran (s. Kasten). Der Landrat bittet um Geduld. „Jeder, der geimpft werden will, wird geimpft. Aber es dauert, bis genügend Impfstoff für breitere Bevölkerungsgruppen zur Verfügung steht.“ Bis es richtig losgeht im Impfzentrum in Dülmen.

„Termine können noch nicht vergeben werden“, betont Heike Achtermann von der Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). Vorgesehen ist sowohl eine Terminvergabe telefonisch als auch per Mail. Den Part übernimmt die KVWL; „es bringt also nichts, beim Gesundheitsamt oder der Hotline des Kreises anzurufen. Wir können dazu leider nichts sagen“, so Schulze Pellengahr.

Kai Wermelt ist zufrieden mit dem Probelauf. Er hat das Drehbuch für die rund 30 freiwilligen Statisten aus dem Bereich der Kreisverwaltung geschrieben. Jeder spielte gestern eine Situation, „so wie es in der Realität vorkommen kann“, erklärt Wermelt. Einige sind gehbehindert, kommen mit dem Rollator, andere haben ihren Impfpass vergessen oder wollen sich ohne Anmeldung impfen lassen. Am Eingang wird Temperatur gemessen, es müssen Fragebögen ausgefüllt werden. Der Wartebereich hat Stühle, alle mit großzügigen Abständen nach den Corona-Regeln, bevor es in die eigentliche Impfkabine geht.

20 Mitarbeiter sollen im Impfzentrum präsent sein, wenn es soweit ist. Ciprian Wagner ist ärztlicher Leiter, er und Stellvertreter Dr. Norbert Riedel haben sich freiwillig gemeldet. Beide sind Frauenärzte; Riedel war Leiter der Frauenklinik der Christophorus Kliniken in Coesfeld. „Zufall“, schmunzelt Wagner, warum die Wahl der zuständigen KVWL ausgerechnet auf zwei Frauenärzte fiel. Sie haben sofort zugesagt. „Ich freue mich, dass ich etwas dazu beitragen kann, die Pandemie einzudämmen“, sagt Wagner. „Die Stimmung sei gut“, pflifindet Riedel. „Jeder hier möchte gerne mitwirken.“ Eine besondere Zeit, „in der wir etwas tun können“.

Auch aus Sicht der Rettungs- und Hilfskräfte vom DRK gibt es grünes Licht. „Von uns aus kann es sofort losgehen“, sagt DRK-Vorstand Christoph Schlütermann.

Erste Impfungen in Seniorenheimen

Das Land NRW erhält am Samstag (26.12.) die ersten Impfdosen der Firma BioNTech. Die Impfungen nehmen dann am Sonntag zunächst ausschließlich mobile Teams in stationären Pflegeeinrichtungen vor. Im Impfzentrum wird erst begonnen, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Jeder Kreis in NRW bekommt am Sonntag 180 Impfdosen, wie das NRW-Gesundheitsministerium gestern mitteilte. Am 29. und 31.12 sind dann noch jeweils 773 Impfdosen für den Kreis Coesfeld vorgesehen. Die zweite Dosis soll im Januar folgen. Jede Impfung muss zweimal vorgenommen werden. Die Impfdosen werden bei minus 70 Grad gelagert und gehen direkt mit zwei bis acht Grad an die Seniorenheime. Vor Ort muss der Impfstoff aufbereitet und innerhalb von sechs Stunden verimpft werden. „Mit dem jetzt zugelassenen Impfstoff muss man sehr genau umgehen; er darf zum Beispiel nicht geschüttelt werden“, erläutert Apothekensprecher Stephan Barrmeyer (Coesfeld), der im Impfzentrum für den Apotheken-Part zuständig ist. „Die Impfstoffe, die von den anderen Firmen demnächst kommen sollen, werden einfacher sein von der Handhabung her.“ vth