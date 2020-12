Ein weiterer Mensch an Corona gestorben

Kreis Coesfeld. Weiterer Todesfall: Eine betagte Person aus Coesfeld ist an Corona verstorben, wie der Kreis gestern mitteilt. 57 neu bestätigte Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt an nur einem Tag: aus Ascheberg (5), Billerbeck (1), Coesfeld (14), Dülmen (12), Havixbeck (3), Lüdinghausen (5), Nottuln (3), Olfen (6), Rosendahl (1) und Senden (7). Im Kreis Coesfeld sind damit aktuell 354 Menschen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert. 2812 positive Covid-19-Befunde gibt es insgesamt. 2423 Menschen sind gesundet. 53 an Corona erkrankte Personen aus dem Kreisgebiet werden laut Kreisangaben in den Krankenhäusern stationär behandelt. Sein Beileid an alle Angehörigen von Verstorbenen sendet der Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Von Allgemeine Zeitung