Professionelle Strukturen für Coworking

Die Lösung könnten Coworking-Angebote sein – Arbeitsplätze, die vor Ort eingerichtet sind und flexibel genutzt werden können. Von Mitarbeitern verschiedener Unternehmen, von Angestellten öffentlicher Verwaltungen, von Freiberuflern und Selbstständigen, von Pendlern. Im Kreis Coesfeld ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die Wirtschaftsförderung (wfc) Kreis Coesfeld überzeugt. Waren im Sommer 2020 noch drei Coworking-Betreiber im Kreis Coesfeld auf dem Markt, so werden es im Frühjahr 2021 mindestens sechs sein. „Unser Ziel ist ein flächendeckendes Coworking-Angebot im ländlichen Raum“, sagt wfc-Geschäftsführer Dr. Jürgen Grüner gestern Im Pressegespräch. Das ist nicht nur das Ziel im Kreis Coesfeld, sondern auch der CoWorkLand eG als deutschlandweit führendem Anbieter und Experte auf diesem Gebiet. In einer engen Kooperationen machen sich nun beide auf den Weg, um im Kreis Coesfeld professionelle Strukturen und digital unterstützte Angebote aufzubauen.

Vertreter von Kommunen aus dem Kreis und weitere Coworking-Betreiber aus dem Münsterland haben in den vergangenen Wochen mit Ulrich Bähr an Konzepten gearbeitet. Bähr ist Geschäftsführender Vorstand der CoWorkLand eG mit Sitz in Kiel, einem Zusammenschluss von Coworking-Betreibern im ländlichen Raum aus ganz Deutschland. Die Genossenschaft unterstützt Coworking-Gründer. Bähr ist zudem Verfasser der ersten umfassenden Studie zum Coworking im ländlichen Raum im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. „Das Münsterland ist eine der heißesten Regionen Deutschlands“, sagt Bähr. Gefragt sei das System auch deshalb, weil Arbeitsnehmer verstärkt ländlich wohnen wollen. „Sie können vor Ort Karriere machen, ohne in einer großen Stadt zu wohnen oder täglich zu pendeln.“ Um Münster herum „entstehen ganz viele solcher Arbeitsorte“. Für den Arbeitgeber sei das System wiederum interessant, weil er zum einen für mehr Mitarbeiterzufriedenheit sorgen könne, zum anderen, weil er Raum spare – bis zu ganze Etagen. „Das rechnet sich.“

„Mit den umfangreichen Erfahrungen und dem detaillierten Wissen der CoWorkLand eG können wir hier vor Ort die besten Anreize schaffen, um das Coworking-Angebot weiter auszubauen“, erklärt Christian Holterhues, Innovationsberater der wfc. Über die Förderung als Smarte.Land.Region sollen die Betreiber von Coworking-Spaces auf einfache und einheitliche digitale Dienste zu Abrechnung, Buchung und Zugang zu den Arbeitsplätzen zurückgreifen können.

Im Fokus der wfc und der Coworking-Betreiber stehen neben den Gründern, Selbstständigen und Freelancern vor allem die Pendler.

„Dank der Spaces können sie wohnortnah gut ausgestattete Arbeitsplätze nutzen, ohne täglich weite Pendelstrecken auf sich zu nehmen“, erklärt Holterhues. Zunächst auf Kreisebene, aber mittelfristig münsterlandweit will die wfc mit ihren Partner die Plätze ausbauen. Deshalb richte die CoWorkLand eG ab dem nächsten Jahr ein Regionalbüro im Münsterland ein. Geleitet wird es von Alexander Jaegers, Geschäftsführer der projaegt GmbH in Ahaus, die neben dem Leader-Management in der Region einen Coworking-Space in Stadtlohn betreibt. „Unser Ziel ist es, das Coworking nicht nur stärker in die Fläche zu bringen, sondern direkt in jeden Ort“, sagt Jaegers. Konkurrenzdenken unter den Spaces? Das sieht er nicht. „Jeder Ort ist anders.“ Und außerdem: „Am besten ist es, wenn man zu Fuß oder mit dem Rad zu seinem Space kommt.“ Eine Vernetzung der Spaces und der Austausch seien profitabel, nicht aber Konkurrenzdenken. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre soll jeder Ort im Münsterland mindestens ein Coworking-Angebot haben. „Darauf arbeiten wir gemeinsam hin“, so Jaegers.