Die Zahl der neuen Ansteckungen schnellt hoch. Am Wochenende haben sich 112 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Allein in Havixbeck gibt es 20 neue Ansteckungen, die offenbar zum großen Teil auf einen Corona-Ausbruch im Stift Tilbeck zurückzuführen sind. Insbesondere auf zwei Wohngruppen konzentriert sich das Infektionsgeschehen nach Angaben von Stift Tilbeck. Bei zehn Klienten und sieben Mitarbeitern schlug der PCR-Test positiv an. In Coesfeld gibt es mit 19 und in Dülmen mit 23 neuen Infizierten ebenfalls einen Sprung nach oben bei den Zahlen. Außerdem: Ascheberg (7), Billerbeck (6), Lüdinghausen (7), Nordkirchen (4), Nottuln (6), Olfen (9), Rosendahl (2) und Senden (9). 404 Personen sind im Kreisgebiet aktuell infiziert. 2736 positive Covid-19-Befunde hat das Kreisgesundheitsamt bisher dokumentiert. Als gesundet gelten 2298 Menschen.

Den 7-Tage-Inzidenz-Wert gibt das Robert-Koch-Institut mit 107 an (21.12., 0.00 Uhr).

In den Krankenhäusern werden zurzeit 34 Menschen aus dem Kreis Coesfeld stationär behandelt.