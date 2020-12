Zwei Personen an Corona gestorben

Kreis Coesfeld. Zwei Tote meldet der Kreis Coesfeld gestern: Eine betagte Person aus Coesfeld und eine ältere Person aus Nottuln sind an Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern werden 32 Personen aufgrund einer Corona-Infektion stationär behandelt. Drei dieser Patienten benötigen eine intensivmedizinische Versorgung. 33 Menschen im Kreis Coesfeld sind insgesamt an Corona verstorben. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr richtet sein aufrichtiges Beileid an alle Angehörigen und Freunde der Verstorbenen. Aus Ascheberg (4), Coesfeld (2), Dülmen (1), Lüdinghausen (2), Nottuln (4), Olfen (3), Rosendahl (1) und Senden (3) meldet das Kreisgesundheitsamt 20 neue positive Covid-19-Befunde. Im gesamten Kreisgebiet sind aktuell 292 Menschen mit Corona infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt auf 2592 Fälle. 2267 Menschen gelten als gesundet. Den 7-Tage-Inzidenzwert gibt das Robert-Koch-Institut mit 107,9 an.

Von Allgemeine Zeitung