Erster Todesfall in der zweiten Welle

Coesfeld (fs). Das Kreisgesundheitsamt meldete am Donnerstag den ersten Todesfall in Coesfeld in der zweiten Erkrankungswelle. Eine betagte Person ist an Covid-19 verstorben. Die Zahl der Todesfälle insgesamt steigt auf 13. Die Zahl der aktiv Infizierten ist hingegen auf 59 gesunken, weil es bei zwei Neuansteckungen blieb, die 13 Gesundmeldungen gegenüberstehen. Insgesamt gab es nun bereits 463 Infizierte und 391 Gesundete.

Von Florian Schütte