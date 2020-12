„Wir wollen damit eine Person gewinnen und an den Kreis Coesfeld binden, die Verantwortung übernimmt und als Ansprechpartner für die Politik zur Verfügung steht“, erklärt Dr. Thomas Wenning, Vorsitzender des Umweltausschusses, im Gespräch mit unserer Zeitung. Bereits ausgeschrieben ist eine Vollzeitstelle in der Entgeltgruppe E11. Diese Person soll sich künftig um den Teilbereich „Klimapakt“ kümmern und mit dem neuen Klimaschutzmanager im Team arbeiten. Bislang waren Kristin Holz und Nina Borgert mit zwei Teilzeitstellen im Klimaschutzmanagement tätig. Beide hätten laut Wenning sehr gute Arbeit gemacht, würden aber nun einvernehmlich in andere Bereiche der Kreisverwaltung wechseln.

Die Mittel für die neue Vollzeitstelle im Klimaschutzmanagement sollen bereits im Haushalt 2021 abgesichert werden.

In ihrem Leitantrag listet die CDU ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf, die bereits ergriffen wurden und nun weiter ausgebaut werden sollen. „Wir wollen damit den Rahmen für die Klimaschutzpolitik in dieser Wahlperiode skizzieren“, erläutert Wenning. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Wasserstofftechnologie, die der Kreis Coesfeld weiter vorantreiben soll. Den Zuwendungsbescheid über 30 000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zu einer Power-to-Gas-Anlage hatte Staatssekretär Christoph Dammermann dem Kreis Coesfeld bereits Anfang August an der Biogasanlage in Coesfeld-Höven überreicht (wir berichteten). Eine solche Anlage soll überschüssigen Strom aus regenerativen Energien mittels Elektrolyse in Wasserstoff umwandeln, der im Erdgasnetz langfristig gespeichert werden kann. „Wir haben hier ideale Voraussetzungen, vor allem durch die große Erdgasleitung, die an Holtwick vorbeiführt“, sagt Wenning. Zuletzt hatte es Überlegungen gegeben, diese Gasfernleitung für den Transport von Wasserstoff zu ertüchtigen. „Daran könnte man anknüpfen“, ist sich Wenning sicher.

Als mittelfristige Lösung sieht Wenning den Betrieb von Fahrzeugen mithilfe von Biomethan, das ebenfalls in einer Anlage wie jener in Höven erzeugt werden könne. Langfristig sei die Mobilitätswende jedoch nur möglich, wenn auch auf dem Land Autos mit klimaneutralem Wasserstoff betrieben werden, meint Wenning. Ein langer Weg, für den nun zeitnah die Weichen gestellt werden sollen.