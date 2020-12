Infiziertenzahlen stark gestiegen

Kreis Coesfeld (fs). Gleich 55 neue Coronafälle innerhalb eines Tages meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag. Damit geht der Kreis Coesfeld mit aktuell 245 Infizierten ins Wochenende. Die Zahl der seit Pandemie-Beginn insgesamt Infizierten erhöht sich auf 2403, die der Gesundeten auf 2129. 29 Menschen sind im Kreisgebiet an Covid-19 verstorben sowie vier weitere mit entsprechendem Nebenbefund. In den vergangenen sieben Tagen haben sich pro 100 000 Einwohner 61,2 Menschen infiziert. Die meisten aktiven Fälle gibt es zurzeit in Olfen (53) die wenigsten in Billerbeck (4), wie aus der Statistik des Kreises hervorgeht.

Von Florian Schütte