Kurzes Gastspiel befeuert Fernweh

Als Maurice-Pascale Polik, Ron Severt, Jelto Böhmer, Simon Uhlenbrock, Leonardo Chan Leineweber und Carina Elberfeld Anfang März zu ihren Praktikumsbetrieben in Amsterdam, Zwolle und Paris aufbrachen, war die Lage zunächst noch entspannt. Dies änderte sich schon am 13. März. Um dieses Datum herum verhängten immer mehr Länder weltweit den Notstand. „Gegen Abend habe ich eine E-Mail von meinem Chef bekommen, dass ich nicht mehr zur Arbeit kommen kann und nach Deutschland zurückmuss“, schrieb Simon damals auf Anfrage unserer Zeitung. Der junge Mann merkte schnell, dass in Paris die sonst so volle Metro immer leerer wurde. Carina, die ein Webdesign-Praktikum in Amsterdam absolvieren wollte, wurde mit jeder weiteren Grenze, die sich in Europa schloss, nervöser. „Ich fragte mich, ob ich überhaupt noch nach Hause kann.“ Für Leonardo war der schnelle Wechsel ins Homeoffice während seines Praktikums in Amsterdam bereits ein „Wendepunkt“. Auch wenn er bereits am 17. März den Beschluss fasste, das Praktikum zu beenden, habe er doch ein paar Erfahrungen gesammelt: ein besseres Gefühl fürs Zeitmanagement zu entwickeln und dass ihm Homeoffice so gar nicht behagt, berichtete der junge Lüdinghauser. Immerhin gestaltete sich für alle die Rückreise ohne größere Komplikationen.

Die Schüler wünschen ihren Nachfolgern im nächsten Jahr mehr Glück. „Ich hoffe, dass wir an unserer Schule wieder die Kontakte in die Niederlande auf- und weiter ausbauen können“, sagt Carina. „Und dass die zukünftigen Jahrgänge sich durch die unruhigen Zeiten nicht abschrecken lassen und ebenfalls die einmalige Chance wahrnehmen und ein Praktikum im Ausland absolvieren“, ergänzt Leonardo.

Ihre Wertschätzung für den Zusammenhalt innerhalb der EU hat die Erfahrung des kurzen Gastspiels im Ausland aber dennoch gestärkt, wie die Schüler berichten. „Für mich bedeutet Europa Kulturvielfalt und grenzenlose Freiheit“, betont Ron. Dem fügt Pascale hinzu: „Grenzenloses Reisen und gemeinsame politische Ziele.“ Und wo’s hingehen soll, wenn grenzenloses Reisen wieder gefahrlos möglich ist, wissen die Schüler auch schon: Ron: „Sommerurlaub in Italien.“ „Südspanien, Andalusien“, sagt Pascale. Carina will nach Rhodos und Leonardo plant einen Familienurlaub in Brasilien, um die eigene Verwandtschaft zu besuchen. Die Sehnsucht nach kulturellem Austausch und Reisen hat das kurze Gastspiel in jedem Fall befeuert.