Doch es gibt Möglichkeiten: Für den Kreis Coesfeld existiert in Dülmen eine qualifizierte Kurberatungsstelle der Caritas speziell für pflegende Angehörige.

Pflegenden Angehörigen den Zugang zu einer Kur zu erleichtern und die Versorgung von Pflegebedürftigen daheim oder am Kurort sicherzustellen, das ist das Ziel eines Landesprogramms. In Zusammenarbeit mit den Kurberatungsstellen der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW wurde in dem Projekt eine fast flächendeckende Beratungsstruktur aufgebaut. Auch die Kurberatungsstelle des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld wurde im Rahmen des Projekts qualifiziert. Die dortige Kurberatung steht pflegenden Angehörigen zur Seite. Das Kurberatungsteam kümmert sich nicht nur um passgenaue Angebote, sondern weiß auch, wie die Versorgung der pflegebedürftigen Familienmitglieder während der dreiwöchigen Kur gesichert werden kann. Je nach Bedarf können Pflegebedürftige mit in die Klinik fahren, in einer nahegelegenen Einrichtung der Kurzzeitpflege oder am Wohnort versorgt werden.

„Wir freuen uns, dass wir dieses wichtige Beratungsangebot jetzt auch im Kreis Coesfeld anbieten können“, so Ressortleiterin Doris Hinkelmann. Die Möglichkeit einer Kur für pflegende Angehörige sei neben weiteren Entlastungsangeboten wie die ambulante Pflege, Entlastung im Haushalt, Hausnotrufgeräte, Tagespflegeangebote und Essen auf Rädern ein weiterer Baustein. „Die pflegenden Angehörigen bekommen so die Möglichkeit, Belastungsfaktoren im weiteren Pflegealltag zu reduzieren und neue Ressourcen zu erlangen“, erläutert Hinkelmann.

In NRW gibt es rund 770 000 Personen, die Pflege benötigen. Mehr als zwei Drittel der Betroffenen werden von ihren Angehörigen oder anderen Bezugspersonen zu Hause gepflegt. Diese oft unterschätzte Belastung bleibt nicht ohne Folgen. Das Kurberatungsteam empfiehlt, sich bei spätestens bei Anzeichen von Erschöpfung beraten zu lassen.