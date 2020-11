Vor allem Kunden in Supermärkten und Geschäften waren betroffen, wie die Polizei herausgefunden hat. Oft agieren die Diebe in Teams. Das Repertoire an Tricks ist umfangreich. Eine Variante ist, dass sie dem Opfer im Supermarkt vorgaukeln, Hilfe bei der Suche nach einem Produkt zu benötigen. Während es danach sucht, greifen die Diebe zu. Beim Geldwechsel-Trick bittet der Täter das Opfer, Geld zu wechseln. Wenn es die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, lenkt der Dieb den späteren Geschädigten ab und nimmt Banknoten aus dem Portemonnaie heraus. Vorsicht ist auch beim Geldabholen am Bankautomaten geboten. Beim sogenannten Shouldersurfing nähert sich eine Person dem Opfer und späht die Pin-Nummer aus.

Einige Tipps der Polizei:

0 Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen. Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer.

0 Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

0 Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

0 Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche.

0 Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden nicht an Stuhllehnen.