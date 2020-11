Corona: 22 neue Ansteckungen

Kreis Coesfeld (vth). Das Kreisgesundheitsamt meldet am Freitag 22 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Davon aus Ascheberg und Dülmen je drei Personen, Billerbeck, Coesfeld, Nordkirchen und Nottuln je eine, Dülmen drei, Havixbeck und Olfen je zwei, Lüdinghausen und Senden je vier. Der Sieben-Tage-Wert an Neuinfektionen je 100 000 Einwohner sinkt hingegen weiter. Laut Landesgesundheitsamt liegt er nun bei 53,5. 18 Menschen aus dem Kreis Coesfeld werden aktuell in Krankenhäusern behandelt, davon vier in Kliniken im Kreis Coesfeld. Drei Corona-Patienten benötigen eine intensivmedizinische Betreuung.

Von Viola ter Horst