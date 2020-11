Erster Radweg auf Veloroutenstandard

Kreis Coesfeld. Der neue Radweg der Kreisstraße 39 in Davensberg und die Fahrbahn mit der Emmerbachbrücke wird heute nach neun Monaten Bauzeit für den Verkehr freigegeben. Mit dem neuen Radweg an der K 39 wurde ein Teilstück der Veloroute zwischen Ascheberg und Münster und mit dem kurzen Radweg an der K40 die Anbindung bis an den Sportplatz Davensberg hergestellt. Der Radweg an der K 39 ist der erste Radweg an einer Kreisstraße im Kreis Coesfeld, der nach den Standards für Velorouten in der Stadtregion Münster mit einer Breite von drei Metern errichtet wurde. Nun sollen kontinuierlich in den nächsten Jahren die Velorouten durch neue Radwege vervollständigt oder bestehende Radwege auf Veloroutenstandard gebracht werden. „Ich freue mich, dass wir mit dem ersten Veloroutenabschnitt im Kreis Coesfeld einen wichtigen Meilenstein hin zu einer noch attraktiveren Radverkehrsinfrastruktur setzen können“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Von Allgemeine Zeitung