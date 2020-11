275 Menschen aktuell an Corona erkrankt

Kreis Coesfeld. Ascheberg (2), Coesfeld (2), Dülmen (2), Olfen (6), Rosendahl (1) und Senden (1). Das sind die aktuellen Zahlen Erkrankter aus den Kommunen im Kreis Coesfeld, die das Gesundheitsamt für Dienstag meldet. Der Sieben-Tage-Wert an Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern lag laut Landesgesundheitsamt bei 74,8 – fiel also leicht. Insgesamt haben sich 1652 Menschen infiziert. Gesundet sind 1355, aktuell erkrankt 275. 1017 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Sechs Menschen aus dem Kreis Coesfeld werden derzeit in den Krankenhäusern medizinisch behandelt. Ein Erkrankter bedarf der intensivmedizinischen Versorgung, eine Beatmung ist derzeit nicht erforderlich. Eine ältere Person aus Nottuln ist an Covid-19 verstorben. Sie war bis zu diesem abschließenden Befund als „mit Corona verstorben“ registriert.

Von Allgemeine Zeitung