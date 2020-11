117 Jugendliche fanden keine Stelle

„Es war ein Jahr mit besonderen Herausforderungen für alle Beteiligten“, zieht Johann Meiners, Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld, zum Abschluss des statistischen Berichtsjahres eine Bilanz. „Durch den Corona-Lockdown konnten wir im Frühjahr, einer entscheidenden Phase im Bewerbungsprozess, zum Beispiel nicht mehr in den Schulen beraten, weil diese geschlossen wurden.“ Die Arbeitsagentur stellte die Informations- und Beratungsangebote auf E-Mail und weitere Online-Kanäle sowie Telefon um.

Insgesamt nahmen im vergangenen Ausbildungsjahr, von Oktober bis Ende September, 3692 Jugendliche die Beratungs- und Unterstützungsangebote der Agentur für Arbeit in Anspruch. Damit waren es 546 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Diesen Rückgang führen wir aber nur zum Teil auf die Corona-Pandemie zurück. Bereits seit mehreren Jahren lässt sich diese Tendenz beobachten und ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass aufgrund der demografischen Entwicklung weniger Jugendliche die Schule verlassen und andere Möglichkeiten der weiteren schulischen und beruflichen Bildung wahrnehmen,“ so Meiners.

Besonders erfreut zeigt sich der Ausbildungsmarktexperte über die weiterhin hohe Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen. Zwar haben die Unternehmen im Bezirk der Agentur für Arbeit Coesfeld – das sind die Kreise Coesfeld und Borken – mit 4890 Ausbildungsplätzen 283 weniger gemeldet als im Vorjahreszeitraum, es sind aber dennoch 199 mehr als vor zwei Jahren. „Sicherlich gab es Unternehmen, die in der aktuellen Situation, darüber nachgedacht haben, ob sie ausbilden können. Viele haben aber erkannt, dass auch jetzt die Ausbildung junger Menschen sehr wichtig und eine notwendige Investition in die Zukunft ist,“ lobt Meiners.

Besonders groß war das Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten im Einzelhandel, in kaufmännischen Berufen, dem Lager- und Logistikbereich, in der Sanitär- und Klimatechnik und im Bereich der Reparatur und Instandhaltung von PKW. „In vielen Fällen passte das gut zu der Nachfrage der Jugendlichen“, berichtet Meiners. So standen bei männlichen Bewerbern Ausbildungen zum Kfz-Mechatroniker, Tischler oder Industriekaufmann ganz hoch im Kurs, während die Mädchen am häufigsten eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten, Kauffrau für Bürokommunikation oder Industriekauffrau suchten.

„Zumindest rechnerisch stand in diesem Jahr für jeden Jugendlichen mehr als eine Ausbildungsstelle zur Verfügung“, so Meiners, denn mit 1,32 Ausbildungsplätzen für jeden gemeldeten Bewerber war die Situation für die Jugendlichen grundsätzlich gut. Noch vor fünf Jahren waren es für jeden Bewerber nur 0,79 Ausbildungsmöglichkeiten.

Doch nicht immer passt alles. Wie in jedem Jahr haben auch Nicht alle Jugendlichen haben eine Ausbildung oder andere Alternative gefunden. So sind am Ende noch 117 Jugendliche unversorgt geblieben, 22 mehr als im Vorjahr, aber 20 weniger als noch vor zwei Jahren. Demgegenüber waren zuletzt 418 Ausbildungsstellen unbesetzt. Rechnerisch bedeutet das, dass für jeden unversorgten Bewerber noch 3,57 Ausbildungsstellen zur Verfügung stehen. „Auch jetzt gibt es viele Perspektiven für alle Jugendlichen, die noch eine Ausbildungsstelle suchen. Ein Ausbildungsbeginn ist auch noch in diesem Jahr möglich“, so Meiners.

Trotz erkennbarer Auswirkungen Corona-Pandemie sieht der Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld damit keinen Einbruch am Ausbildungsmarkt: „Die Entwicklungen, die wir beobachten, sind Trends, die wir schon in den letzten Jahren beobachten konnten. Sie sind nicht durch Corona ausgelöst worden. Allerdings hat der Lockdown im Frühjahr dafür gesorgt, dass Bewerber und Ausbildungsstellen in einigen Fällen etwas später im Jahr zueinander gefunden haben, als es üblich ist.“ So ist auch der Blick auf das kommende Jahr für Meiners durchaus zuversichtlich.

