1108 Menschen in Quarantäne

Kreis Coesfeld. Das Kreisgesundheitsamt gibt am Montag 55 neue Infektionsfälle bekannt, die sich auf Ascheberg (5), Coesfeld (4), Dülmen (8), Havixbeck (2), Lüdinghausen (13), Nordkirchen (2), Nottuln (6) und Olfen (3), Rosendahl (8) und Senden (4) verteilen. Auf 1638 Coronainfizierte erhöht sich die Zahl insgesamt. Aktuell gesundet sind 1355, erkrankt 262. In Quarantäne befinden sich 1108. Fünf Personen aus dem Kreisgebiet sind in stationärer Behandlung. Eine Beatmung ist nicht erforderlich, teilt der Kreis mit.