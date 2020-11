20 neue Coronafälle

Kreis Coesfeld. Das Kreisgesundheitsamt gibt am Freitag 20 neue Infektionsfälle bekannt: Billerbeck (1), Coesfeld (2), Dülmen (3), Havixbeck (1), Lüdinghausen (4), Nordkirchen (2), Nottuln (4) und Olfen (3). Keine Neuinfektionen sind für Ascheberg, Rosendahl und Senden gemeldet. Insgesamt steigt die Zahl der Erkrankten im Kreisgebiet auf 1583. Aktuell gesundet sind 1251, erkrankt 311. In Quarantäne befinden sich 1099. Der Sieben-Tage-Wert an Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt laut Landesgesundheitsamt nun bei 87,9 – nachdem er am Donnerstag auf über 100 gestiegen war. Fünf Personen sind in stationärer Behandlung, keiner auf Intesivstation.

Von Allgemeine Zeitung