Scharfe Kritik von Höne an Trump

Scharfe Kritik von FDP-Landtagsabgeordneten Henning Höne aus Coesfeld an US-Präsident Donald Trump. „Die USA sind die älteste Demokratie der Welt. Diese Demokratie wird in einer Wahlnacht vom Präsidenten offen attackiert“, schreibt Höne auf Twitter. „Trump ist nicht nur ein schlechter Verlierer. Er ist kein echter Demokrat“, so der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion. vth