Der Sieben-Tage-Wert klettert auf 72,1. Die Zahl der gemeldeten Infektionen steigt damit auf insgesamt 1450 an. Im Kreisgebiet sind derzeit 287 Personen erkrankt. Bis zu zehn Mitarbeiter des Gesundheitsamtes waren am Wochenende im Einsatz, unterstützt durch weitere Kollegen aus anderen Abteilungen , wie der Kreis mitteilt.

„Mein besonderer Dank“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, „gilt den Kolleginnen und Kollegen bei uns im Kreisgesundheitsamt, die auch an diesem Wochenende bis spät in die Abendstunden ihren Dienst versehen haben, damit Infektionsketten zeitnah nachverfolgt, aber auch auslaufende Quarantäneanordnungen überprüft und wo möglich, die Beendigung ausgesprochen werden konnte.“