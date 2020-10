Polizei: Bitte online Anzeigen erstatten

Kreis Coesfeld. Die Polizei Coesfeld ist auch in der Pandemie für die Bürger uneingeschränkt erreichbar. Alle Wachen sind geöffnet und können jederzeit aufgesucht werden. Aufgrund der derzeit wieder steigenden Infektionszahlen bittet die Polizei Coesfeld aber, dass die Bürger für die Kontaktaufnahme nun erneut verstärkt auf das Telefon und das Internet zurückgreifen. Wer Anzeige erstatten will, kann das auch online machen. Unter https://service.polizei.nrw.de/anzeige ist alles zu finden, was dafür erforderlich ist. Es entstehen keine Nachteile. Eine Onlineanzeige behandelt die Polizei genauso, als wäre der Bürger vor Ort gewesen. Wer eine der Wachen in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen aufsucht, muss vorab an der Gegensprechanlage klingeln.

Von Allgemeine Zeitung