„Wir beobachten zurzeit saisontypische Bewegungen am Arbeitsmarkt“, erklärt Johann Meiners, Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld. So sinkt die Arbeitslosigkeit nach den Sommerferien in der Regel bis zum Wintereinbruch Monat für Monat. „Dies hat sich auch jetzt im Oktober gezeigt und ich hoffe, dass sich dies trotz des aktuellen Infektionsgeschehens noch weiter fortsetzt“, berichtet Meiners.

Allein im Bereich der Arbeitslosen, die die Jobcenter des Kreises betreuen (SGB II) verringerte sich die Anzahl um 41 Personen. „Erfreulicherweise setzt sich der positive Trend von September nun auch im Oktober fort“, betont Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr in seiner Stellungnahme zur Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im SGB II. Für 41 Frauen und Männer sei der Übergang in ein Beschäftigungsverhältnis gelungen und dies wirke sich auch positiv auf die SGB II-Quote von nunmehr 1,5 Prozent aus.

3968 Unternehmen und 39 966 Personen befanden sich im April in Kurzarbeit, so die nun endgültigen Zahlen der Arbeitsagentur – allerdings für die Kreise Coesfeld und Borken zusammen. „Das bildet das Geschehen zum Zeitpunkt des Corona-Lock-Downs wieder“, erklärt Meiners. Mit dem Beenden der Maßnahmen fuhren die Betriebe die Kurzarbeit Schritt für Schritt wieder zurück. „Mit den aktuell neuen Beschränkungen und der vorübergehenden Schließung von Betrieben, zum Beispiel in der Gastronomie, kann die Kurzarbeit aber gegebenenfalls wieder mehr in Anspruch genommen werden,“ prognostiziert der Arbeitsmarktexperte.