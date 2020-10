Corona: 51 Neuinfektionen an einem Tag

Kreis Coesfeld. Neuer Höchstwert: 51 Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag – so viele waren es in den letzten Wochen noch nie an nur einem Tag. Bereits am Donnerstag lag die Zahl mit 38 neuen Ansteckungen außergewöhnlich hoch. Von den 51 Personen, die sich neu infiziert haben, leben fünf in Ascheberg, sieben in Coesfeld, elf in Dülmen, drei in Havixbeck, fünf in Lüdinghausen, vier in Nordkirchen, fünf in Nottuln, acht in Olfen, eine in Rosendahl und zwei in Senden. Die Zahl der gemeldeten Infektionen steigt damit auf insgesamt 1392 an. 1130 Personen konnten wieder gesunden. Im Kreisgebiet sind derzeit 241 Personen erkrankt. Im DRK-Kindergarten Stadtfeld in Lüdinghausen wurde eine Person positiv auf das Virus getestet. Einige Kinder und Erziehende befinden sich daher in häuslicher Quarantäne. In der Wieschoffschule Olfen wurden zwei Personen positiv getestet. Daraufhin wurden eine Klasse und einzelne weitere Kinder in häusliche Quarantäne gesetzt.Der Kreis teilt außerdem mit, dass vom 2. bis vorerst 30. November die Burg Vischering in Lüdinghausen und die Kolvenburg in Billerbeck nicht besucht werden können. Betroffen davon sind somit auch geplante Führungen und Veranstaltungen, so etwa der vom 14. bis 29. November angesetzte Adventsmarkt in der Kolvenburg. Die Ausstellung „Art Vischering“ an der Burg Vischering startet mit Wiedereröffnung der Museen.

Von Allgemeine Zeitung