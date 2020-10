Corona: Grenzwert gerissen

Kreis Coesfeld. Nun ist es auch im Kreis Coesfeld passiert. Der 35er Latte ist gerissen. Laut Landeszentrum für Gesundheit NRW gab es in den letzten sieben Tagen 43,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner im Kreis Coesfeld mit dem Coronavirus. Damit gilt im Kreis Coesfeld Gefährdungsstufe 1. Sie tritt ab einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 35 ein. Maßgeblich ist der Wert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW feststellt. Verbunden mit dem Überschreiten des Werts sind Einschränkungen. Sie gelten im ganzen Kreis Coesfeld. Ein besonderes Ereignis in einem Ort, auf das der Anstieg der Ansteckungen mit dem Coronavirus zurückzuführen ist, gibt es nämlich laut Kreisgesundheitsamt nicht. „Das Infektionsgeschehen ist diffus, wir haben überall Fälle“, so Kreisgesundheitsamtschef Dr. Heinrich Völker-Feldmann. Auch die elf Bürgermeister im Kreis Coesfeld verständigten sich mit dem Landrat darauf, dass die Regeln im ganzen Kreis Coesfeld gelten.

Von Viola ter Horst