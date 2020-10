Corona-Inzidenzwert: 23 Neuerkrankungen

Kreis Coesfeld (vth). Weiter steigende Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld. Aber noch ist der kritische von 35 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern nicht überschritten. Er liegt laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Kreis Coesfeld bei 23,1. Über 35 drohen Einschränkungen, über 50 weitere. Das Kreisgesundheitsamt meldet für Freitag elf neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Jeweils zwei Personen sind in Billerbeck und Coesfeld betroffen, je eine in Lüdinghausen und Nottuln und fünf Personen in Olfen.

Von Viola ter Horst