Weiter steigende Zahlen

Kreis Coesfeld. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Corona-Virus steigt im Kreis Coesfeld weiter. Elf weitere Personen sind gegenüber Mittwoch erkrankt. Davon leben drei Personen in Coesfeld, zwei in Nordkirchen und jeweils eine in Ascheberg , Billerbeck, Dülmen, Havixbeck, Lüdinghausen und Nottuln. Fünf Personen sind im Krankenhaus. Keiner der Patienten befindet sich auf der Intensivstation, wie der Kreis Coesfeld mitteilt.

Von Allgemeine Zeitung