Adventsmarkt mit Anmeldung

Billerbeck. In der Kolvenburg in Billerbeck findet vom 14. bis 29. November zum 39. Mal der über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Adventsmarkt statt. Kunsthandwerker aus der Region bieten ihre selbstgefertigten Produkte an. Im historischen Ambiente können Gäste die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen. Um auch in Coronazeiten einen sicheren Besuch des Marktes zu ermöglichen, ist die Teilnehmerzahl der Gäste begrenzt, teilt die Kreisverwaltung mit. Eine Anmeldung ist daher erforderlich. Öffnungszeiten: täglich außer montags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr; 15.11. (Volkstrauertag) und 22.11. (Totensonntag) 13 bis 20 Uhr. Anmeldung: Tel: 02543 / 1540 oder kultur@kreis-coesfeld.de. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung