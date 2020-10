Immer an die Abstandsregeln denken

Was ist noch erlaubt, was ratsam? Ulrich Helmich, Leiter des Krisenstabs beim Kreis Coesfeld, setzt auf Eigenverantwortung. Verboten ist es nicht, sich in Risikogebieten aufzuhalten. „Jeder sollte selber beurteilen, ob er die Abstände und Hygieneregeln einhalten kann“, sagt Helmich. Und die Schlüsse daraus ziehen, wenn man die Regeln nicht einhalten kann. Besonders die Abstände: „Eineinhalb oder besser zwei Meter, auch draußen.“ Eine Maske auch in Fußgängerzonen zu tragen, sei „grundsätzlich sicher nicht verkehrt“, sagt Helmich.

Auch ein Besuch im benachbarten Holland ist bis zu 24 Stunden möglich, ohne sich beim Gesundheitsamt anschließend zu melden. Helmich erinnert aber daran, dass die Bürgermeister auf deutscher und niederländischer Seite dazu aufgerufen hatten, einen Einkaufsbummel zu vermeiden. In den Niederlanden schlägt die Pandemie drastisch zu. Das Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldet immer dienstags neue Zahlen. Gestern 43 903 Menschen, die innerhalb von einer Woche positiv getestet wurden. Und insgesamt 6631 Todesfälle bis gestern. Zum Vergleich: In NRW sind es 1917. NRW und die Niederlande haben etwa die gleichen Einwohnerzahlen. In Enschede sind 294 Infizierte je 100 000 Einwohner. In Winterswijk liegt die Zahl bei 110.

Im Kreis Coesfeld bewegen sich die Infizierten-Zahlen seit einigen Tagen etwa in der Waage, nach einer Steigerung. „Die Zahl der Neuinfizierten pro Woche liegt unter 30“, sagt Helmich. Wenn dieser so genannte Inzidenzwert auf über 35 steigt, drohen Einschränkungen, bei einem Wert über 50 stärkere. „Grundlage für die Berechnung bilden die Werte in den Kreisen oder kreisfreien Städten“, erklärt Helmich. Nicht unbedingt ausschlaggebend ist es also, wenn in einem Ort im Kreis Coesfeld die Zahlen über die Grenzen klettern. So liegt der Inzidenzwert zurzeit in Olfen nach einer Ansteckung bei einer Hochzeitsfeier zwar über 30, verursacht aber noch keine behördlichen Beschränkungen im Kreis Coesfeld. Welche Auflagen drohen, wenn die Werte überschritten werden? „Das kommt immer auf den Fall an“, sagt Helmich. So sei es durchaus denkbar, dass bei einem lokal begrenzten Ausbruchsgeschehen dort Maßnahmen getroffen werden, nicht aber in Städten und Gemeinden, in denen die Behörden keine Zusammenhänge feststellen. „Eine Maskenpflicht in allen Orten würde dann zum Beispiel keinen Sinn machen“, sagt Helmich. „Es geht immer um die Frage, wie wir das Infektionsgeschehen am besten in Griff bekommen.“ Diese Frage müsse in Zusammenarbeit mit den zuständigen Kommunen vor Ort geklärt werden.

Schüler in Quarantäne

Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus ist am Dienstag gegenüber Montag um 12 erkrankte Personen gestiegen: jeweils drei Personen leben in Billerbeck und Olfen, zwei in Senden und je eine in Dülmen, Lüdinghausen, Nottuln und Rosendahl. Schüler von vier Schulen sind noch von einer Quarantäne betroffen: Wieschof-Grundschule Olfen: 50 Schüler bis 15.10., Wolfhelm-Gesamtschule: seit gestern keine Quarantäne mehr (190 Schüler), Joseph-Hadyn-Gymnasium Senden: 70 Schüler bis 15.10., Gymnasium Nepomucenum Coesfeld: 50 Schüler bis 15.10.