Kreis Coesfeld (vth). Die Corona-Zahlen steigen im Kreis Coesfeld weiter. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen ist am Montag um 17 erkrankte Personen gestiegen. Davon leben neun in Lüdinghausen, drei in Billerbeck, zwei in Olfen, zwei in Rosendahl und eine in Havixbeck. Neun von den 17 neu infizierten Menschen hatte das Gesundheitsamt als Kontaktpersonen erfasst.

Von Viola ter Horst