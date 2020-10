Generationswechsel in der SPD

Als neuer Vorsitzender wurde der 31-jährige Lehrer Johannes Waldmann vom SPD-Ortsverein Ascheberg nominiert. Drei weitere Nominierungen sind für die engeren Vorstandsposten eingegangen: Monika Verspohl (41) aus Coesfeld und Niko Gernitz (27) aus Lüdinghausen als stellvertretende Vorsitzende sowie Carsten Rampe (47) aus Billerbeck als Schatzmeister. Die Wahl des neuen Vorstands findet am 31. Oktober beim SPD-Unterbezirksparteitag statt.

„Im Kreis Coesfeld braucht es auch weiterhin eine starke Sozialdemokratie“, ist Waldmann überzeugt. „Wir wollen als Team gerne zusammenarbeiten und gemeinsam Verantwortung übernehmen.“ Schließlich hätten „19 000 Wähler im Kreis Coesfeld die SPD gewollt“. Auch wenn das Kommunalwahlergebnis vielerorts enttäuschend für die Sozialdemokraten war. So rutschten sie von der zweit- auf die drittstärkste Kraft im neuen Kreistag. Doch den Kopf in den Sand stecken wollen sie nicht, im Gegenteil. Waldmann und Co. wollen es wissen und krempeln die Ärmel auf.

Die Zauberformel: Die SPD als Fortschrittspartei zu profilieren. „Wir kämpfen für den gesellschaftlichen Fortschritt, um die Zukunft für alle Menschen zu verbessern“, betont Waldmann. So müsse sich im Niedriglohnbereich zusammen mit den Gewerkschaften etwas ändern. „Verbesserungen bedeuten Fortschritt, weil die Betroffenen und ihre Kinder dann mehr Möglichkeiten haben“, sagt Waldmann. Als Hauptschullehrer sehe er täglich, wie ungleich Zukunftschancen unter Kindern und Jugendlichen verteilt seien. „Ich möchte, dass sich das Leben der Menschen konkret verbessert.“ Auch beim Klimawandel gehe es darum, alle Menschen mitzunehmen, nannte er ein weiteres Beispiel. Waldmann arbeitet bereits seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik in Ascheberg und ist im neuen Kreistag wieder vertreten. Im Frühjahr entschloss sich der 31-jährige Ascheberger außerdem dafür, als Bundestagsabgeordneter zu kandidieren. Nicht alleine – als zweiter Kandidat hat sich für diesen Posten bislang der 55-jährige Ulrich Hampel beworben, der schon einmal im Bundestag vertreten war. Die internen Wahlen, wer ins Rennen geschickt wird, stehen noch an. Für Waldmann geht es aktuell zunächst um die Rolle auf Kreisebene. Im ersten Schritt um die im Unterbezirk, im nächsten Schritt um die in der Fraktion im Kreistag. Die konstituierende Sitzung der Fraktion findet noch statt.

Die weiteren Nominierten für den Unterbezirk:

0 Niko Gernitz aus Lüdinghausen: Der 27-jährige Lehrer aus Lüdinghausen war im Vorstand auf Kreisebene bislang noch nicht aktiv. Vor sechs Jahren wurde er als 21-Jähriger Vorsitzender der SPD Lüdinghausen. Aktuell ist er dort nicht wieder angetreten, dafür wird er als Fraktionsvorsitzender im Rat in Lüdinghausen mitwirken.

0 Monika Verspohl, die neben Gernitz ebenfalls als stellvertretende Vorsitzende nominiert ist, ist bereits im Vorstand der Kreis-SPD aktiv. Die PR-Managerin aus Coesfeld wird neu im Kreistag tätig sein. Sie trat in Ascheberg als Bürgermeisterkandidatin an, verlor aber.

0 Carsten Rampe war 21 Jahre im Kreistag tätig, acht davon als Fraktionssprecher. Er trat bei den Kreistagswahlen nicht wieder an, wohl aber als Bürgermeisterkandidat in Billerbeck, wo er verlor. Rampe ist Kaufmann und bei der NRW-SPD für die Finanzkontrolle zuständig. „Als Schatzmeister möchte für weiterhin stabile Finanzen in der SPD sorgen“, sagt er. Bislang war Margarete Schäpers (Havixbeck) als Schatzmeisterin tätig, sie tritt aber nicht wieder an.