Einwohnerzahlen steigen weiterhin

Kreis Coesfeld (vth). Die Bevölkerung im Kreis Coesfeld wächst weiter. Waren es Ende 2011 noch 215 031 Einwohner, so zählten die Statistiker in 2020 im ersten Halbjahr bis Ende Juni 220 732 Menschen. Dies sind auch bereits mehr als insgesamt in 2019, als es noch 220 586 waren. Im Gegensatz zum Landestrend, denn NRWweit sind die Zahlen 2020 bislang noch leicht niedriger als in 2019, wie aus dem Bericht des Statistischen Landesamts IT NRW hervorgeht.

Von Viola ter Horst