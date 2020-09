Vorsorgen für den Fall des Falles

In einer Aktionswoche klären die SkF-Betreuungsvereine Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen vom 28. September bis 3. Oktober über die Aufgaben auf und informieren auch interessierte ehrenamtliche Betreuer (wir berichten bereits).

„Nur mit einer Vollmacht lässt sich regeln, wer im Falle eines Falles als Betreuer eingesetzt wird“, erklärt Thier. „Dass bei Eheleuten der Partner automatisch entscheidet, ist ein weit verbreiteter Irrtum“, sag Krüper. Denn nach derzeitigem Recht haben Ehepartner in keinem Bereich ein automatisches Vertretungsrecht, auch nicht bei medizinischen Fragen. Allerdings ist gerade in diesem Punkt eine Änderung geplant. Aktuell beschloss jetzt das Bundeskabinett, dass das Betreuungsrecht reformiert werden soll. Danach sollen sich Ehegatten befristet auf drei Monate in Angelegenheiten der Gesundheitssorge kraft Gesetzes gegenseitig vertreten können. Viele weitere Punkte sollen sich mit dem Ziel ändern, „die Selbstbestimmung der betroffenen Menschen zu stärken“, wie es auf der Seite der Bundesregierung heißt.

0 Fragen zu Vollmacht und Patientenverfügung? Über die Aufgaben als Betreuer? In einer Telefonaktion in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung können Sie nächsten Mittwoch (30.9.) Experten dazu anrufen. Die Telefonnummern veröffentlichen wir am Mittwoch auf der Kreisseite.