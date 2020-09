Bei Korbeck sind auch Bohnen dabei

Gut die Hälfte der Maisbestände im Kreis Coesfeld wird als Silomais geerntet. Dieser kann anschließend entweder zur Produktion von Gas in einer Biogasanlage vergoren werden oder, wie z.B. auf dem Betrieb der Familie Korbeck aus Osterwick, über das ganze Jahr als Futtergrundlage für die Rinder dienen. Sowohl der Betrieb Korbeck, als auch der Betrieb Löpping (Holtwick) sind der Rosendahler Teil des Projekts „Energiepflanzenanbau und Biodiversität im Münsterland“ der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft. Ziel des Projektes ist es, ökologisch wertvolle Maßnahmen umzusetzen, die in den Anbau von Energiepflanzen integrierbar, für die biologische Vielfalt wertvoll und aus landwirtschaftlicher Sicht zweckmäßig sind. Im Fall der Rosendahler Landwirte bedeutete dies, dass sie auf einer Versuchsfläche ein Stangenbohnen-Mais-Gemenge aussäten und auf dessen ökologische Wertigkeit hin erbprobten. „Wir haben die Mischung in diesem Jahr erstmalig angebaut und sind überrascht über die insgesamt sehr guten Erträge. Teilweise haben aber die Bohnen den Mais heruntergezogen, was wiederum die Ernte an manchen Stellen deutlich erschwerte“, so Stefan Korbeck. Trotzdem wollen sie das Stangenbohnen-Mais-Gemenge im nächsten Jahr wieder anbauen, allerdings mit einer standfesteren Sorte. Bei Korbecks ist in der Silomaisernte die ganze Familie aktiv und sorgt, zusammen mit Nachbarn, Freunden und dem ortsansässigen Lohnunternehmer, dafür, dass der Mais zügig eingelagert werden kann.

Uckelmann bittet die Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme, besonders in der Dämmerung oder Dunkelheit: „Durch Größe und Gewicht der Erntefahrzeuge ist es uns oft nicht möglich auf die Straßenränder auszuweichen.“