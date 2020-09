Schwarzer Kunststoff am Müllhang

Kreis Coesfeld. Schwarze Kunststoffbahnen rollen sich am Hang herunter. Fast wie bei einem Kunstwerk von Christo. Doch Kunst ist das nicht, was sich auf der ehemaligen Mülldeponie in Coesfeld-Höven abspielt. Bei den speziellen Kunststoffbahnen handelt es sich um Abdichtungen, die in einem aufwändigen Prozess die Deponie undurchlässig machen sollen. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld (WBC) sahen sich gestern vor seiner letzten Sitzung in alter Konstellation den Fortschritt der Arbeiten auf dem Müllberg an.

Von Viola ter Horst