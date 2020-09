Keine weiteren Corona-Fälle am „Oswald“

Kreis Coesfeld (vth). Keine weiteren Infizierten im Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg in Coesfeld. Das ist das derzeitige Ergebnis, nachdem bei einer Schülerin vor einer Woche festgestellt wurde, dass sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Sieben Schüler und zwei Lehrer der Berufsschulklasse aus dem Kreis Coesfeld sind noch in Quarantäne. Insgesamt sind im Kreis Coesfeld aktuell nachweislich 17 Personen an Corona erkrankt. Drei mehr als Montag. Von den drei neu Infizierten stammen zwei Personen aus Coesfeld und eine Person aus Senden. Eine Person ist zwischenzeitlich genesen.