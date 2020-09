Kreis Coesfeld. Die internationale Klimaschutz-Bewegung Fridays For Future lädt am Freitag (25.9.) zur kreisweiten Klima-Demonstration nach Dülmen ein. Die Dülmener Ortsgruppen von Fridays For Future und Parents For Future organisieren die Demonstration in Kooperation mit Fridays For Future Nottuln, Senden, undCoesfeld sowie Scientists For Future Kreis Coesfeld.

Von Allgemeine Zeitung