Sensation mit Ansage

Dass es bei der Landratswahl Dr. Christian Schulze Pellengahr erneut geschafft hat, verwundert nicht. Er hat seine Sache seit seiner ersten Wahl 2015 bestens gemacht, er ließ sich nichts zu Schulden kommen. Er überzeugt, er hat eine gute Art, mit Leuten umzugehen, er ist verlässlich und vor allem menschlich. Das rechnen ihm die Wähler hoch an, völlig zu Recht. Und völlig zu Recht hat er so einen deutlichen Wahlsieg geholt, denn sein Herausforderer war kein echter Herausforderer. Viel zu lahm verlief der Wahlkampf, viel zu wenig verstand es Hermann-Josef Vogt, auf sich zu lenken und dem Gegenkandidat auch nur ein Haar zu krümmen.

Die hohe Wahlbeteiligung zeigt, wie interessiert die Menschen daran sind, was politisch bei ihnen vor der Haustür läuft. Gut so. Eine rote Karte gaben die Wähler im Kreis Coesfeld den Rechtspopulisten. Die AfD hatte in den gerade mal sechs Wahlbezirken, in denen sie es trotz der Proteste im Vorfeld geschafft hat, Kandidaten aufzustellen, nicht die geringste Chance. Damit hat die AfD jetzt hoffentlich endgültig begriffen, dass sie im Kreis Coesfeld nicht gewünscht ist.