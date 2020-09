Bürgermeister wollen mehr Lockerungen

Kreis Coesfeld (vth). Kein Verständnis haben die elf Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld für die Haltung der Gewerkschaft Verdi zum Thema verkaufsoffene Sonntage. „Dem Einzelhandel geht es wegen der Corona-Pandemie schlecht, er ist dringend auf zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten angewiesen“, sagt Bürgermeistersprecher Richard Borgmann (Lüdinghausen). In der letzten Bürgermeisterkonferenz in alter Konstellation hätten sich die Vertreter aller elf Städte und Gemeinden und der Kreis gegen die „starre Handhabung in diesen schwierigen Zeiten“ ausgesprochen, berichtet Borgmann. „Es ist niemandem geholfen, wenn am Ende Geschäfte schließen müssen.“ Der Sonntag sei zudem ein Tag, den Familien gerne zum gemeinsamen Einkaufsbummel nutzen. Die Kommunen wollen an Verdi ein Schreiben versenden und in einen offenen Dialog zu dem Thema treten. Zugleich wollen sie NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart auffordern, Lösungen für den Einzelhandel zu entwickeln.

Von Viola ter Horst