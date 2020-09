Aber auch in Coronazeiten gibt es am Sonntag (13. September) Wahllokale: sie sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Mundschutz nicht vergessen.

Auf Kreisebene ist vor allem die Frage, wer bei den Landratskandidaten das Rennen macht. Auf dem Wahlzettel stehen zwei Kandidaten: Hermann-Josef Vogt (SPD) und der aktuelle Amtsinhaber Dr. Christian Schulze-Pellengahr (CDU). Und ebenso spannend wird, wie diesmal die Mehrheiten für den Kreistag ausfallen. Beim letzten Mal verlor die CDU die absolute Mehrheit und bei der Sitzverteilung kam sie auf 27 der 54 Sitze - die restlichen 27 Sitze entfielen somit auf die übrigen Parteien.

183 793 Wahlberechtigte aus dem Kreis Coesfeld haben die Möglichkeit, die Zusammensetzung des Kreistags und der Räte mitzubestimmen sowie einen Bürgermeister und einen Landrat zu wählen. „Kreispolitik, das trifft auch Sie direkt vor Ort“, wirbt Kreiswahlleiter Dr. Linus Tepe zusammen mit Heuermann in einem Video dafür, an der Wahl teilzunehmen. „Der Heimat eine Stimme geben“, lautet ihre Aufforderung. Wählen dürfen Deutsche oder Unionsbürger ab 16. Jahre. Erstmals zur Kommunalwahl wahlberechtigt sind 10 263 junge Menschen. Für die Wahl des Kreistages gilt: Gewählt werden 27 Mitglieder in den Wahlbezirken im Kreisgebiet mit einfacher Mehrheit und 27 über den Stimmenanteil der einzelnen Parteien an den kreisweit gültig abgegebenen Stimmen. Für den Kreistag treten acht Parteien an: CDU, SPD, Grüne, FDP, UWG, Linke, Familie und in einigen Wahlbezirken erstmals die AfD. Die AfD ist allerdings ohne Reserveliste am Start, die entscheidend für kleinere Parteien ist, um Kandidaten in den Kreistags zu bekommen. Die Piraten, die bei den letzten Wahlen noch dabei waren, traten nicht wieder an.

Die Wahlperiode des neuen Kreistages beginnt am 1. November 2020 und endet am 31. Oktober 2025.

0 Wie wurde das letzte Mal gewählt? Bei den Kreistagswahlen im Jahr 2014 holte die CDU 49,2%, die SPD 23,8%, die Grünen 12%, die FDP 5,2%, UWG 5,1%, die Linke 2,6%, die Familie 1,4%, die Piraten 0,8%. Von 54 Sitzen kam die CDU auf 27. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,7%. Die Landratswahl – damals noch getrennte Termine – fand 2015 statt.

0 Wahlstudio: Am Wahlabend werden die zwei Sitzungssäle des Kreishauses I an der Friedrich-Ebert-Straße in Coesfeld zum Wahlstudio umfunktioniert. Kreiswahlleiter Tepe weist darauf hin, dass in Zeiten der Corona-Pandemie allerdings nur ein begrenzter Zugang mit einer vorherigen Vor-Ort-Registrierung im Kreishaus möglich ist. Auch ist das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung innerhalb des Gebäudes Pflicht.

0 Wahlergebnisse laufend unter www.kreis-coesfeld.de

0 Informationen und Ergebnisse am Wahlabend auf den Internetseiten und über die sozialen Medien unserer Zeitung