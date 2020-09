Mit Windenergie zum Landessieger

Kreis Coesfeld. Das Pictorius Berufskolleg in Coesfeld hat ermeut mit seinem Windenergie-Projekt überzeugt. Diesmal sogar landesweit. Das Klimaschutz-Projekt überzeugte die Jury des Energiesparmeister-Wettbewerbs und gewinnt den Energiesparmeister-Landestitel in NRW. Die professionelle Auseinandersetzung mit Windenergie am Pictorius-Berufskolleg Coesfeld habe das Bewusstsein der Schüler für erneuerbare Energien geschärft, heißt es in der Mitteilung. Im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) gehört das Windinstallation-Projek „Pictorius Windkraft“ zu den Leuchtturmprojekten der Schule und in der Region.

Von Allgemeine Zeitung